In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen Unbekannte drei Handwerkerfahrzeuge in Alfhausen auf.

An der Heeker Straße wurde der Transporter einer Tischlerei aufgebrochen, Werkzeuge wurden aus dem Innenraum jedoch nicht entwenden. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zwischen 02:20 Uhr und 03:15 Uhr brachen Unbekannte an der Bahnhofstraße, unweit der Gosestraße, ebenfalls ein Handwerkerfahrzeug auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Das Diebesgut wurde am Donnerstagvormittag von einer aufmerksamen Zeugin in einem Straßengraben, einige hundert Meter entfernt vom Tatort, aufgefunden und zunächst von den Beamten sichergestellt.

Zwischen 03:55 Uhr und 04 Uhr wurde am Heeker Esch ein drittes Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und durchsucht, entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

In Neuenkirchen bei Bramsche, am Fürstenauer Damm, wurde ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und Elektrowerkzeug entwendet.

Durch die örtliche und zeitliche Nähe kann ein Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

