POL-OS: Osnabrück: Zwei Schwerverletzte nach Glätteunfall in Pye

Osnabrück (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn ereignete sich am Donnerstag gegen 08:45 Uhr auf der Lechtinger Straße ein Unfall mit zwei Schwerverletzten. Eine 25-jährige Frau aus Lotte war mit ihrem Fiat 500 in Richtung Lechtingen unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Nissan Qashqai eines 61-jährigen Wallenhorsters. Beide Personen zogen sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 15.000 Euro.

