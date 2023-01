POL-OS: Bad Essen: Dieseldiebstahl aus Zugmaschinen

Osnabrück (ots) - Am Donnerstag gegen 06:20 Uhr befuhr eine 61-jährige Osnabrückerin mit ihrem Hyundai den rechten Fahrstreifen der A30 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen OS-Sutthausen und OS-Nahne geriet ihr Pkw auf winterglatter Fahrbahn plötzlich in Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Eine 64-jährige Frau aus Belm, sie befuhr den Überholfahrstreifen, konnte dem plötzlichen ...

