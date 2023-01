Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

A30: Zwei Leichtverletzte bei Glätteunfall

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag gegen 06:20 Uhr befuhr eine 61-jährige Osnabrückerin mit ihrem Hyundai den rechten Fahrstreifen der A30 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen OS-Sutthausen und OS-Nahne geriet ihr Pkw auf winterglatter Fahrbahn plötzlich in Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Eine 64-jährige Frau aus Belm, sie befuhr den Überholfahrstreifen, konnte dem plötzlichen Hindernis mit ihrem Opfel Zafira nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Hyundai. Durch den Anstoß kam es dann noch zu einer seitlichen Berührung mit einem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen. Die 61-jährige Osnabrückerin und eine Mitfahrerin im Opel, eine 44-jährige Belmerin, erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. An beiden Pkw entstanden erhebliche Schäden, sie wurden abgeschleppt. Der Lkw eines 62-jährigen Mannes aus Georgsmarienhütte, der Kraftfahrer war auch Ersthelfer, blieb fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell