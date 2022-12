Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Widersprüchliche Angaben, Polizei sucht Unfallzeugen

Lauf (ots)

Der genaue Hergang eines Unfalls am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Laubachstraße in den Schafgartenweg gibt den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch derzeit noch Rätsel auf. Die beiden Unfallbeteiligten schilderten hierzu unterschiedliche Abläufe, weshalb die Ermittler auf Zeugenhinweise hoffen. Fest steht bislang, dass der 41 Jahre alte Fahrer eines 3,5-Tonners gegen 13:45 Uhr bei einem Abbiegevorgang mit dem Twingo einer 28-Jährigen kollidierte und hieraus ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro resultierte. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung.

/wo

