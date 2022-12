Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Arbeitsunfall

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Am Mittwochabend hat sich ein Arbeiter einer Firma in der Straße "Stöckmatt" schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 21 Uhr betrat der Mittfünfziger offenbar einen abgesperrten Bereich einer vollautomatischen Maschine, ohne diese vorher abzuschalten. Hierbei geriet der Mann in den Arbeitsbereich der Maschine und verletzte sich schwer. Nach einer Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.



