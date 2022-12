POL-OG: Achern - Leitplanke verhindert Schlimmeres

Lahr, Hugsweier (ots) - Zu einem Arbeitsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Mittwochmittag in der Einsteinallee. Ein 57 Jahre alter Mann war kurz nach 12:30 Uhr mit einem Arbeitskollegen beschäftigt, einen Sattelanhänger mittels eines Gabelstaplers zu beladen. Hierbei wurde gepresstes Altpapier an das hintere Ende der Ladungsfläche gestellt und anschließend an dessen Endposition geschoben. Während den ...

mehr