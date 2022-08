Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Ladendieb dank Zeugen identifiziert

Recklinghausen (ots)

Am 10.08.2022 haben wir nach einem Ladendieb gesucht, der in einem Drogeriemarkt Wäscheparfüm geklaut hat. Durch aufmerksame Zeugenhinweise konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Die Fahndung hat sich somit erledigt. Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Mithilfe und bitten darum, die Fotos des Mannes zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell