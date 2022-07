Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Crossmaschinen gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in dem Garagenkomplex in der Kantstraße zu einem Diebstahl. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Garage des Geschädigten und entwendeten eine Crossmaschine FANTIC in Weiß/Rot, eine Crossmaschine TM in Weiß sowie eine Crossmaschine KTM in Weiß. Der Wert des gesamten Beuteguts wurde auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht dringend Personen, die Informationen zu den Tätern oder dem Verbleib des Beuteguts haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0176691/2022) entgegengenommen. (db)

