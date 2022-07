Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug - Warnung der Polizei

lm-Kreis, Landkreis Gotha und Wartburgkreis (ots)

Am gestrigen Tag konnten Betrüger eine erhebliche Geldsumme von einer arglosen Seniorin aus Martinroda erbeuten. Zuvor meldeten sich die Unbekannten telefonisch bei der Dame und teilten ihr mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die Haft könne nur durch eine Geldzahlung im oberen fünfstelligen Bereich abgewendet werden. Leider erkannte die Frau den Betrug nicht und übergab den Tätern ca. 18.000 Euro. Auch im Landkreis Gotha kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu derartigen Schockanrufen in betrügerischer Absicht. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und bittet insbesondere Angehörige von Senioren ihre Familienmitglieder zu sensibilisieren. In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich ein Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen meldet. Fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. - Geben Sie am Telefon keine Informationen über Ihre finanziellen Verhältnisse oder Wertgegenstände preis. - Lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Kontaktieren Sie im Zweifel die Behörde, von welcher der angebliche Amtsträger kommt. Suchen Sie dafür eigenständig die Telefonnummer heraus oder kontaktieren Sie die Telefonauskunft. - Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder persönlich.

Weitere Tipps finden Sie auch online unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. (db)

