POL-BOR: Bocholt - Betrunkener Pedelecfahrer verursacht Verkehrsunfall

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Liebfrauenplatz Tatzeit: 08.10.22, zwischen 11.50 Uhr und 12.30 Uhr Am Samstag wurde zur Mittagszeit der Inhalt eines Papiercontainers auf dem Liebfrauenplatz in Brand gesetzt. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) ...

mehr