Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme am Flughafen Köln/Bonn Bundespolizei fasst gesuchte Steuerhinterzieherin

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Sonntag, den 13. März 2022, gegen 15:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn eine 46-Jährige. Die türkische Staatsangehörige wollte nach Antalya verreisen - doch daraus wurde vorerst nichts: Während der Ausreisekontrolle führten die Bundespolizisten einen Fahndungsabgleich durch und stellten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg fest. Diese ließ seit Juli vergangenen Jahres nach der Frau fahnden, nachdem sie im März 2021 durch das Amtsgericht Duisburg wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen verurteilt worden war. Die Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 1298,18 Euro hatte sie jedoch nie beglichen. Deshalb drohten ihr nun 180 Tage Ersatzfreiheitsstrafe, falls sie die Summe nicht vor Ort hätte begleichen könnte. Dies gestaltete sich schwierig. Erst ein Anruf bei ihrer Familie konnte der Gesuchten die Freiheitsstrafe ersparen: Ihr Bruder war bereit, den offenen Betrag zu bezahlen. Nach erfolgter Zahlung konnte die Frau die Dienststelle freien Fußes verlassen - ihr Flug nach Antalya war da jedoch leider schon abgeflogen.

