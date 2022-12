Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, K5324 - Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Willstätt (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der K5324 zwischen Eckartsweier und Sundheim ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin. Eine 19-jährige VW-Fahrerin kam hierbei gegen 16:15 Uhr mutmaßlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab. Zunächst kollidierte die sie mit einem Leitpfosten, kreuzte anschließend den angrenzenden Fahrradweg, durchbrach den Zaun eines anliegenden Grundstücks und fuhr in einen dortigen Graben. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam circa 30 Meter weiter, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die junge Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitt nach aktuellen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Zu weiteren Untersuchungen wurde sie dennoch durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Willstätt waren mit vier Fahrzeugen vor Ort.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell