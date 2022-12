POL-OG: Lahr - Verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

Kippenheim (ots) - Am Mittwoch hat sich ein Arbeiter eines Unternehmens in der Frankenstraße schwer verletzt. Gegen 17:45 Uhr war der 47-jährige Mann offenbar damit beschäftigt, mit einen mobilen Kran ein etwa 250 Kilogramm schweres Eisenteil in eine Drehmaschine zu heben. Hierbei klemmte er sich offenbar ohne Fremdverschulden einen Arm ein. Nach Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. /ph Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg ...

