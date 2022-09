Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ergänzung zur Fahrerflucht in den Weinbergen von Piesport!! Gesucht wird ein schwarzer Kleinwagen mit deutlichen Unfallschäden

Piesport (ots)

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet die Bevölkerung hinsichtlich der am 23.09.2022 in der Presse veröffentlichten Fahrerflucht, in den Weinbergen zwischen Piesport und Neumagen-Dhron, um Mithilfe. Gesucht wird ein schwarzer Kleinwagen, möglicherweise ein älteres Model des Peugeot 206, mit erheblichen Unfallschäden. Nach Auskunft der Polizei, hat sich der besagte Unfall am Samstag, den 17.09.2022 gegen 20:15 Uhr zugetragen. Zeugen konnten bereits ermittelt werden. Sollte jemand weitere Hinweise, insbesondere zu dem gesuchten Fahrzeug machen können, so wird um Kontaktierung der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues - unter der Rufnummer 06531/ 95270 oder der E-Mail pibernkastel-kues@polizei.rlp.de - gebeten.

