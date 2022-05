Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung in Bus

Ludwigshafen-West (ots)

Am Freitag, den 06.05.2022, kam es gegen 23:15 Uhr in einem Linienbus an einer Haltestelle in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 24-jähriger Mann aus Mannheim wurde beim Aussteigen, noch im Türbereich des Busses von einem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 24-Jährige stürzte daraufhin aus dem Bus und verletzte sich im Gesicht. Er musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der derzeit unbekannte Täter konnte noch kurzzeitig vor Ort festgehalten werden, flüchtete jedoch vor Eintreffen der Polizei.

Weitere Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

