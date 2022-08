Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand in Taubenschlag

Borken (ots)

Tatzeit: 30.08.2022, 12:25 Uhr; Tatort: Borken, Rhedebrügger Straße

Ein Taubenschlag ist am Dienstag in Borken zum Raub der Flammen geworden. Der Brand in dem Gebäude auf einem Grundstück an der Rhedebrügger Straße war gegen 12.25 Uhr ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war es dort kurz zuvor zu Arbeiten mit einem Abflämmbrenner gekommen, die als Ursache nicht auszuschließen sind. Das Feuer griff auf ein weiteres Gebäude über, in dem Öltanks lagerten. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. (to)

