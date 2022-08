Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Weißer BMW entwendet

Borken (ots)

Tatzeit: zwischen 30.08.2022, 23:30 Uhr, und 31.08.2022, 04:30 Uhr; Tatort: Borken, In den Weiden

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Borken ein Auto gestohlen. Das entwendete Fahrzeug hatte an der Straße In den Weiden gestanden. Die Täter erbeuteten einen weiß lackierten BMW X6 XDrive 40D mit BOR-Kennzeichen. Wie die Diebe ins Innere des Wagens kamen, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell