POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Oberehe-Stroheich (ots) - Am 22.09.2022 gegen 19:55 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem roten Mercedes-Benz "Sprinter" die Bundesstraße 421 zwischen Dreis-Brück in Richtung Hillesheim. Hier überholte er zwei vor ihm fahrende Personenkraftwagen jeweils an völlig unübersichtlichen Stellen, obwohl nicht abzusehen war, ob Gegenverkehr auftauchen könnte. Zeugen, welche das ...

mehr