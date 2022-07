POL-IZ: 220707.2 Schenefeld: Randalierer richten erheblichen Schaden an

Kellinghusen (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte von einer Baustelle in Kellinghusen ein hochwertiges Kabel entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Im Zeitraum von Freitag, 13.00 Uhr, bis zum Montagmorgen suchten Diebe eine Baustelle in der Friedrichstraße auf. Dort stahlen sie ein 50 Meter langes, an einen Kran angeschlossenes Krankabel inklusive Stecker. ...

