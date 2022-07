Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220706.5 Pinneberg: Gewalttat am Pinneberger Bahnhof - Folgemeldung zu 220706.1

Pinneberg (ots)

Nachdem es am frühen Morgen zu einem körperlichen Angriff auf einen 19-Jährigen am Pinneberger Bahnhof gekommen ist, laufen die Ermittlungen der Kripo Itzehoe in Zusammenarbeit mit Kripo Pinneberg und der Staatsanwaltschaft Itzehoe auf Hochtouren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Gewalttat eine Auseinandersetzung zweier Personengruppen vorangegangen sein. Der Hintergrund des Streits ist weiterhin unbekannt, ebenso die Identität des männlichen Täters.

Der Geschädigte erlitt im Zuge des Angriffs eine Verletzung im Bauchbereich. Eine Not-Operation ist mittlerweile erfolgt, der konkrete gesundheitliche Zustand des 19-Jährigen ist noch unklar.

Die Spurensicherung am Tatort ist bereits beendet, die Sichtung möglicher Aufnahmen von am Tatort installierten Kameras dauert an.

Weitere Auskünfte sind mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell