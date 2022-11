Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Raubdelikt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach zwei unbekannten Tätern, die am Freitag, 18. November 2022, einen 14-Jährigen in Erle beraubt haben. Der Gelsenkirchener hielt sich um 12.50 Uhr mit einem Zeugen an einem Supermarkt an der Cranger Straße in Höhe der Seitenstraße auf, wo er von den Unbekannten zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Anschließend gingen die Täter den Jugendlichen körperlich an, um an das Geld zu gelangen, und flüchteten mitsamt der Beute in Richtung Zoo. Die Gesuchten sind beide männlich und etwa 13 bis 14 Jahre alt. Ein Täter trug eine weiß-rote Jacke, eine dunkle Jogginghose sowie eine rote Kappe mit einem goldenen Sticker auf dem Schirm, während der andere mit einer hellen Jacke bekleidet war. Beide Unbekannte sprachen Hochdeutsch. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell