POL-GE: Unbekannte brechen Gartenlauben auf/Zeugen gesucht

In einer Kleingartenanlage an der Hüller Straße in Bulmke-Hüllen sind in der vergangenen Woche mindestens sechs Lauben durch unbekannte Täter aufgebrochen worden. Tatzeitraum ist Freitag, 12. November 2022, bis Samstag, 18. November 2022. Die Ermittlungen zu möglichen Diebstählen aus den Lauben dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen unter folgenden Telefonnummern: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

