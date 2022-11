Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kontrolle in Horst endet im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte wurden am Donnerstag, 17. November 2022, gegen 18.20 Uhr auf einen Radfahrer in Horst aufmerksam, der bei Dunkelheit ohne die erforderlichen Beleuchtungseinrichtungen fuhr. Der 43-jährige Mann versuchte vor einer Verkehrskontrolle durch die Beamten zu flüchten, konnte jedoch eingeholt und angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde ein deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen. Die anschließende Durchsuchung ergab einen Fund von 44 Druckverschlusstütchen mit Betäubungsmitteln und weiteren Utensilien, die auf einen Handel hinweisen. Da der Mann ohne festen Wohnsitz ist, wurde er vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam am Wildenbruchplatz in Bulmke-Hüllen gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und die Ermittlungen dauern an.

