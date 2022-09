Polizei Mettmann

POL-ME: Tragischer Unfall an Bahnübergang: 78-jährige Fußgängerin verstorben - Velbert-Neviges - 2209009

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (1. September 2022) kam es auf einem Bahnübergang in Velbert-Neviges zu einem leider tragischen Unfall. Hierbei war eine 78-jährige Fußgängerin von einem heranfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Folgendes war laut Angaben mehrerer Zeugen geschehen:

Gegen 17:15 Uhr hatten sich mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer vor den geschlossenen Halbschranken am Bahnübergang an der Kuhlendahler Straße in Richtung Langenberg befunden, um einen heranfahrenden Zug passieren zu lassen. Laut den Angaben mehrerer Zeugen sei dann eine Seniorin am Andreaskreuz vorbei auf die Gleise gegangen, offenbar in der Absicht, diese zu überqueren. Im gleichen Moment näherte sich aus Richtung Neviges kommend ein Zug.

Der Zugführer leitete umgehend eine Notbremsung ein und machte mit einem akustischen Signal auf seine S-Bahn aufmerksam, woraufhin die Seniorin versuchte, die Gleise noch schnell zu verlassen. Letztendlich schaffte sie es jedoch nicht mehr rechtzeitig und wurde von dem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Vor Ort konnte die Polizei ermitteln, dass es sich bei dem Opfer um eine 78-jährige Nevigeserin handelte. Ferner leiteten die Beamten Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache ein. Hierbei konnten sie einen Defekt der Technik am Bahnübergang ausschließen. Vielmehr geht die Polizei nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse von einem tragischen Unfall aus. Weshalb die Frau die herannahende Bahn nicht wahrgenommen hatte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Unfallort für den Verkehr komplett gesperrt. Hierdurch kam es zu Beeinträchtigungen und Verspätungen im Straßen- und Bahnverkehr.

