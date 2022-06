BPOL NRW: Bundespolizei sucht Zeugin nach Körperverletzung in der Regionalbahn

Münster (ots) - Am Freitagmorgen (10. Juni) hat die Bundespolizei einen gesuchten Straftäter am Münsteraner Hauptbahnhof verhaftet. Der 29-jährige Mann wurde durch die Beamten im Hauptbahnhof angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Amtsgerichte Rheine und Münster den Mann per Haftbefehle zur Festnahme ...

