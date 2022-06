Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Glasflasche angegriffen - Bundespolizei ermittelt

Essen - Iserlohn (ots)

Gestern Abend (09. Juni) soll ein Mann am Essener Hauptbahnhof mit einer Flasche beworfen worden sein. Die möglichen Tatverdächtigen wurden durch die Bundespolizisten befragt, stritten jedoch jegliche Beteiligung ab.

Gegen 23 Uhr sprach ein 37-Jähriger eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen an und äußerte, er sei mit einer Glasflasche am Kopf getroffen worden. Bei den Angreifern soll es sich um drei Männer handeln, die sich an der Treppe am Südausgang aufhalten würden. Welcher der Werfer gewesen sein soll, konnte der Iserlohner jedoch nicht angeben. Die Beamten kontrollierten die möglichen Tatverdächtigen und befragten diese zu den Vorwürfen. Die Essener (14, 36, 43) gaben gegenüber den Bundespolizisten an, dass sie weder den Deutschen mit einer Flasche beworfen, noch gesehen haben, wie dieser beworfen worden sei.

Die zerbrochene Schnapsflasche wurde als Beweismittel sichergestellt. Der Geschädigte wies augenscheinlich keine Verletzungen auf. Aus Zeitgründen verweigerte der 37-Jährige die weitere Sachverhaltsklärung auf der Bundespolizeiwache.

Nach weiteren Zeugen wird derzeit ermittelt. Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

