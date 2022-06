Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme durch Bundespolizei am Airport Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am 08.06.22 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein Reisende welche nach Marokko ausreisen wollten. Für einen 44 - jährigen Deutschen endete die Reise am Flughafen Weeze, da er von der Staatsanwaltschaft Kleve mit Haftbefehl gesucht wurde. Zuvor hatte das Amtsgericht Kleve mit Beschluss eine 42 - tägige Erzwingungshaft angeordnet, da der Mann die in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren erlassene Geldbuße in Höhe von 1826 Euro nicht zahlte. Nach Festnahme des Mannes zahlte nun ein Familienangehöriger die Geldbuße ein, so dass der Mann 42 Tagen Erzwingungshaft entging.

