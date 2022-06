BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Betrüger am Flughafen Münster/Osnabrück fest

Münster/Metelen (ots) - Am Mittwochabend (08. Juni) haben Beamte der Bundespolizei am Münsteraner Hauptbahnhof eine Schreckschusswaffe samt Munition und einen Schlagring sichergestellt. Die Einsatzkräfte kontrollierten in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Münster einen 26-jährigen Mann. Dieser verhielt sich gegenüber den Bundespolizisten auffällig nervös. Eine ...

