Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei tatverdächtigen Dieben. Die Unbekannten stehen im Verdacht, am Mittwoch, 2. Februar 2022, gegen 21.30 Uhr, in einem Lebensmittelladen an der Overwegstraße in Schalke zunächst Geld aus einem in dem Gebäude befindlichen Blumenladen und dann Tabakwaren aus dem Lebensmittelgeschäft entwendet zu haben. Die Tatverdächtigen verließen das Gebäude, ohne die Ware zu bezahlen.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Fotos angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Sie finden die Bilder unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/81811

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell