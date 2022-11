POL-GE: Größere Auseinandersetzung in Horst

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht mit Fotos nach zwei Unbekannten, die verdächtigt werden, am Freitag, 26. August 2022, einem 17-Jährigen in Bismarck ein Smartphone geraubt zu haben. Die Tatverdächtigen sprachen den Jugendlichen um 17.20 Uhr an der Haltestelle Bismarckstraße an und kurz darauf in der U-Bahn-Station erneut. Dort schlugen sie den Gelsenkirchener und entrissen ihm sein Handy, ehe sie mit der Beute ...

mehr