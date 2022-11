Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizist bei Einsatz mit aggressivem Jugendlichen verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Streitigkeiten in der Neustadt haben am Montag, 14. November 2022, zu einem Polizeieinsatz geführt, bei dem ein Beamter leicht verletzt wurde. An der Mühlenbruchstraße war ein 35-jähriger Wuppertaler um 15.55 Uhr mit seinen Mietern in Streit geraten, woraufhin er sowie zwei seiner Begleiter von einem 15 Jahre alten Gelsenkirchener mit einem Messer bedroht wurden. Als alarmierte Polizeibeamte vor Ort eintrafen, verhielt sich der Jugendliche auch den Einsatzkräften gegenüber unmittelbar aggressiv. Gegen die Durchsetzung der folgenden polizeilichen Maßnahmen sperrte sich der 15-Jährige massiv und verletzte bei Widerstandshandlungen einen Polizeibeamten leicht, der jedoch im Dienst bleiben konnte. In diese Gemengelage mischten sich derweil auch weitere Verwandte des Jugendlichen ein, die Situation konnte von den Beamten jedoch deeskaliert werden. Der Gelsenkirchener wurde anschließend zur Polizeiwache gebracht, die er später in Begleitung seiner Eltern wieder verlassen konnte. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell