POL-GE: Tödlicher Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Emil-Zimmermann-Allee ist am Montagmorgen, 14. November 2022, ein 27-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Hertener kreuzte gegen 6 Uhr mit seinem Fahrrad den Fuß- und Radweg über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Horster Straße, während gleichzeitig eine 44-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Hyundai über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buerer Rathaus fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wodurch der 27-Jährige schwerstverletzt wurde. Ein Notarzt versorgte den Radfahrer zunächst vor Ort, ehe ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte, wo er kurze Zeit später verstarb. Die 44-Jährige und ihr 18-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Hyundai wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Emil-Zimmermann-Allee für rund zwei Stunden gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich telefonisch unter der 0209 365 6222 bei der Verkehrsinspektion 2 oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle zu melden.

