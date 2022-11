Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer gerät in Schienen und verletzt sich schwer

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Alleinunfall in Buer ist ein Radfahrer am Freitag, 11. November 2022, schwer verletzt worden. Der Gelsenkirchener war um 9.50 Uhr mit seinem Rad auf der Cranger Straße in Fahrtrichtung Buer unterwegs, wo er kurz vor der Erlestraße in Straßenbahnschienen geriet, stürzte und sich verletzte. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um den 61-Jährigen. Da sich der Gelsenkirchener allen Beteiligten gegenüber aggressiv verhielt, mussten ihm die Beamten Handschellen anlegen. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletze schließlich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

