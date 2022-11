Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Verletztem gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Mittwoch, 9. November 2022, in Bismarck Zeugen. Ein 31-jähriger Gelsenkirchener fuhr gegen 7.30 Uhr mit seinem Roller auf der Bismarckstraße. In Höhe der Ottostraße wendete ein weißes Fahrzeug vor seinen Augen auf der Fahrbahn und kam schließlich auf seinem Fahrbahnrand rechts zum Stehen. Als der Roller und das Auto auf gleicher Höhe waren, fuhr das Fahrzeug los und der 31-Jährige musste bremsen. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den möglichen Fahrer des weißen Autos, um den Sachverhalt aufzuklären. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell