Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Täter nach Raubdelikt in Hassel festgenommen, Widerstand geleistet

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Samstagabend, 12.11.2022, haben drei zunächst unbekannte Täter in Hassel auf der Straße Im Eichholz einen 15-jährigen Gelsenkirchener beraubt. Nach Angaben des Geschädigten haben die Täter ihn zunächst von hinten zu Boden gebracht und danach verlangt, sein Mobiltelefon herauszugeben. Als dieser sich geweigert habe, sei er geschlagen und anschließend zur Herausgabe des Sperrcodes mit einem Schlagring bedroht worden. Die Täter seien nach der Tat zu Fuß in Richtung Polsumer Straße geflüchtet. Durch aufmerksame Zeugen konnte beobachtet werden, dass die Täter in einen Pkw gestiegen seien und sich in Fahrtrichtung Buer entfernt haben. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Pkw in Buer am Goldbergplatz mit mehreren Insassen angetroffen werden. Nachdem ein Schlagring sowie die Mobiltelefonhülle des Geschädigten im Kraftfahrzeug aufgefunden werden konnten, wurden die Insassen vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme beleidigte ein Insasse die Beamten und leistete Widerstand. Im Polizeigewahrsam konnte bei weiteren Durchsuchungsmaßnahmen schließlich auch das Mobiltelefon des Geschädigten aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell