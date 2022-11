PP Ravensburg: Mehrere Baumaschinen beschädigt

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Abbiegevorgang missglückt Ein 36-jähriger Lastwagen-Fahrer verursachte am Donnerstag gegen 13 Uhr einen Unfall auf der B 313. Der Mann fuhr mit seinem LKW-Gespann von Inzigkofen kommend in Richtung Sigmaringen, als er an der Stoppstelle zur L 456 anhielt, um nach links abzubiegen. Eine nachfolgende 46 Jahre alte Lenkerin eines Audi hielt ebenfalls an der Stoppstelle an und ...

mehr