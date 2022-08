Polizei Düren

POL-DN: Aufmerksamer Zeuge: Fahrraddieb gestellt!

Düren (ots)

Am Bahnhof in Düren hat ein aufmerksamer Bürger am Dienstag gegen 09:00 Uhr einen Fahrraddiebstahl beobachtet und gemeldet.

Der 52 Jahre alte Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann am Nordeingang des Bahnhofs mit einem Stock das Schloss eines Fahrrads öffnete. Als das Schloss aufsprang fuhr der 46-Jährige mit dem Rad davon. Der Zeuge folgte dem Tatverdächtigen mit dem Auto bis in die Alte Jülicher Straße, wo er in einem Wohnhaus verschwand. Hier verständigte der Zeuge die Polizei. Diese konnte vor Ort den Tatverdächtigen antreffen, das entwendete Fahrrad wurde sichergestellt. Da die Beamten bei dem 46-Jährigen außerdem Betäubungsmittelt fanden wird er sich nun neben besonders schwerem Diebstahl auch wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

