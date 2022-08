POL-DN: Diebische Randalierer: 22 Grabstätten auf Friedhof verwüstet

Düren (ots) - In Düren Arnoldsweiler brannte am Dienstag ein Böschungsbereich an den Gleisen der Deutschen Bahn. Der Zugverkehr musste für die Dauer der Löscharbeiten eingestellt werden. Gegen 13:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil Zeugen im Bereich der Bahngleise an der Hebbelstraße ein Feuer entdeckt hatten. Beim Eintreffen hatte die Feuerwehr vor Ort bereits mit der Brandbekämpfung begonnen. Ein ...

