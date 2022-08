POL-DN: Erfolgreiche Masche: Betrüger gibt sich als Mitarbeiter des Wasserleitungszweckverbands aus

Vettweiß (ots) - In Vettweiß sind bisher Unbekannte am Montagmorgen zwischen 07:45 Uhr und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wolfsgraben" eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Dann flüchteten sie mit ihrer Beute. Die 50-jährige Bewohnerin hatte ihr Haus am Morgen verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Als sie am frühen ...

