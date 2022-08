Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher durchwühlen sämtliche Schränke und Schubladen

Vettweiß (ots)

In Vettweiß sind bisher Unbekannte am Montagmorgen zwischen 07:45 Uhr und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wolfsgraben" eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Dann flüchteten sie mit ihrer Beute. Die 50-jährige Bewohnerin hatte ihr Haus am Morgen verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Als sie am frühen Nachmittag zurückkehrte, stellte sie fest, dass Unbekannte in ihr Haus eingebrochen waren. Nach aktuellem Ermittlungsstand überstiegen die Täter den Gartenzaun des Hauses und hebelten die Terassentür auf. Im Haus wurden dann in mehreren Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und ausgeräumt. Derzeit ist davon auszugehen, dass der oder die Unbekannten Schmuck und Bargeld erbeuten konnten. Genauere Angaben zum Diebesgut sind bisher nicht möglich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

