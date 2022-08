Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte und ein fünfstelliger Sachschaden nach Unfall

Düren (ots)

In Düren hat es am Montagabend auf dem Arnoldsweilerweg einen Verkehrsunfall gegeben. Gegen 20:00 Uhr kollidierten dabei insgesamt drei Pkw miteinander. Alle Fahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge fuhren hintereinander auf dem Arnoldsweilerweg in Fahrtrichtung Arnoldsweiler. Der 24-jährige Fahrer des vorderen Autos betätigte nach eigenen Angaben den Fahrtrichtungsanzeiger, weil er vom Arnoldsweilerweg nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Die Unfallverursacherin, eine 23-jährige Frau aus Düren, übersah, dass die Fahrzeuge vor ihr abbremsten. Sie fuhr auf das Fahrzeug einer 21-jähriger Dürenerin auf, die in der Folge auf den 24-jährigen Abbieger auffuhr. Die drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell