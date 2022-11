Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrerin rammt Rennradfahrer und fährt weiter

Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen gegen eine noch unbekannte Autofahrerin eingeleitet, nachdem diese am Donnerstagmorgen einen Rennradfahrer gerammt hat. Die Frau fuhr kurz vor 8 Uhr mit ihrem silbernen Kleinwagen in den Kreisverkehr Raderacher Straße/Obere Mühlbachstraße ein. Dabei hatte sie offenbar übersehen, dass sich ein 34-Jähriger mit seinem Rennrad bereits im Kreisel befand. Die Frau stieß mit dem Rennrad zusammen, wodurch dieses stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der 34-Jährige blieb indes unverletzt. Mit einer Geste entschuldigte sich die unbekannte Frau bei dem Radler und fuhr in Richtung Unterer Mühlbachstraße weiter. Die Ermittler bitten nun Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise zu der etwa 30-jährigen Frau oder deren Fahrzeug, das möglicherweise ein Kölner Kennzeichen (K-?) hatte, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mann wird Opfer eines Betrugs

Ein 65-Jähriger ist am Mittwoch einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen und hat einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag an die Betrüger überwiesen. Über Whatsapp gaben sich die Täter als Sohn des Mannes aus und behaupteten, eine neue Telefonnummer zu haben. Im weiteren Verlauf baten die Betrüger ihr Opfer, zwei Überweisungen für den angeblichen Sohn zu tätigen, was der 65-Jährige guten Glaubens veranlasste. Erst danach kamen dem Mann Zweifel, weshalb er seinen echten Sohn kontaktierte und der Betrug aufflog. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt nun und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Nehmen Sie in einem solchen Fall unmittelbar Kontakt mit ihrem Angehörigen unter der Ihnen bekannten Rufnummer auf. Überweisen Sie keinesfalls Geld an unbekannte Konten! Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle und erstatten Sie umgehend Anzeige, sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein. Weitere Informationen zu dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Tettnang

Betrunkener Fahrzeuglenker landet in Vorgarten

Weil er beim Einparken in der Fünfkirchener Straße rückwärts statt vorwärts fuhr, ist ein 20-Jähriger am Donnerstag gegen 23 Uhr mit seinem Wagen in einem Vorgarten gelandet. Das Fahrzeug überfuhr dabei eine Mauer und wurde dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme stellte eine alarmierte Polizeistreife bei dem 20-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel behielten die Polizisten ein und zeigten den 20-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft an.

Überlingen

Pkw rammt Traktor

Auf der L 200 zwischen Reutehöfe und Ahäusle hat am Donnerstag kurz nach 18 Uhr ein 68-jähriger Renault-Fahrer den vorausfahrenden Traktor eines 30-Jährigen übersehen und ist auf diesen nahezu ungebremst aufgefahren. Durch die wuchtige Kollision wurde die sechs Tonnen schwere landwirtschaftliche Zugmaschine nach rechts von der Straße abgewiesen und zog eine Schneise in den dortigen Wald. Erst rund 20 Meter weiter blieb der Trecker zwischen den Bäumen stehen. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn alarmiert. Der Renault wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen, um die Bergung des Traktors kümmerte sich ein Spezialunternehmen. Der Sachschaden an dem Schlepper sowie der Flurschaden können bislang nicht beziffert werden. Während der Bergungsmaßnahmen war die Landstraße bis gegen 22.45 Uhr teilweise voll gesperrt.

Salem

Linien-Bus gestreift und abgehauen

Auf der L 205 zwischen Stefansfeld und Neufrach ist am Donnerstag kurz vor 19 Uhr der Fahrer eines noch unbekannten größeren Fahrzeugs auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dort einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Linienbus gestreift. Während der Unbekannte seine Fahrt unbeeindruckt in Richtung Neufrach fortsetzte, wurde am Omnibus der Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf das Fahrzeug des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Deggenhausertal

Polizeibeamte angegriffen, beleidigt und bedroht

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen 39-jährigen Mann. Beamte des Polizeipostens Salem wurden am Donnerstag kurz nach 12 Uhr zu einem Fahrzeug gerufen, das mit laufendem Motor und einer Person an Bord in einem Waldstück unweit der K 7756 bei einer ehemaligen Kiesgrube stand. Bei der Überprüfung des am Steuer schlafenden Mannes wurde dieser sofort aggressiv gegenüber den Polizisten und versuchte, einen der Beamten zu schlagen. Als die Beamten dem Mann daraufhin die Handschließen anlegten, beleidigte und bedrohte der 39-Jährige diese mit üblen Ausdrücken. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er in eine Fachklinik gebracht. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Polizeibeamten blieben unterdessen unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell