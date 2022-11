Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Einbrecher verursacht hohen Schaden

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochfrüh vergeblich versucht, in mehrere Gebäude einer Stiftung in der Siggenweilerstraße einzubrechen. Der Unbekannte machte sich an mehreren Türen zu schaffen und verursachte daran Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Da es ihm nicht gelang, die Türen aufzubrechen, zog er unverrichteter Dinge von dannen. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt und bittet unter Tel. 07542/9432-0 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Unfallflucht in den sozialen Medien geteilt - Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat das Polizeirevier Überlingen gegen einen noch unbekannten Autofahrer eingeleitet, nachdem dieser im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag beim Rangieren ein Verkehrszeichen in der Klosterstraße abgeknickt hat. Zeugen beobachteten den Vorgang offenbar und hielten auf Video fest, wie der Unbekannte nach der Kollision den Schaden an seinem Wagen begutachtete und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernte. Das Video kursierte in der Folge in den sozialen Medien, ohne dass die Polizei verständigt wurde. Die Ermittler bitten daher etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Lenker des hellen Pkw mit Stufenheck geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Alkoholisierte Frau verliert Kontrolle über ihren Wagen - Unfall ist die Folge

Auf gut 6.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den eine 74-jährige Mini-Lenkerin am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Lippertsreuter Straße verursacht hat. Die Frau missachtete zunächst beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr die Vorfahrt einer 36-jährigen Ford-Fahrerin und streifte deren Wagen. Im weiteren Verlauf beschleunigte die 74-Jährige ihr Fahrzeug stark, fuhr über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Daraufhin geriet der Mini ins Schleudern, streifte eine Hauswand und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 74-Jährige blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich aufgrund gesundheitlicher Probleme mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Eine alarmierte Polizeistreife stellte bei der Frau Alkoholgeruch fest. Weil ein Alkoholtest einen Wert von über 0,3 Promille ergab, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus. Den Führerschein der 74-Jährigen stellten die Polizisten sicher und zeigten sie bei der Staatsanwaltschaft an. Um ihren Mini kümmerte sich der Abschleppdienst.

Markdorf

Unbekannte besprühen Polizeiposten und Bildungszentrum

Das Gebäude des Polizeipostens am Marktplatz ist im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochfrüh von bislang unbekannten Tätern besprüht worden. Die Schmierfinken sprühten großflächig Symbole und Schriftzüge auf die Wand auf. Auch eine Wand des Bildungszentrums wurde mutmaßlich von denselben Tätern verunstaltet. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise.

Markdorf

Wasserhydrant beschädigt und das Weite gesucht

Einen Wasserhydranten in der Ensisheimer Straße hat am Mittwoch ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus der Verankerung gerissen und dadurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte mit einem Lkw unterwegs war und auf Höhe der dortigen Bahnunterführung wenden musste. Dabei geriet er mutmaßlich auf den Grünstreifen und beschädigte den Hydranten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Markdorf zu melden.

Stetten

Bagger beschädigt Gasleitung

Mehrere angrenzende Wohnhäuser mussten am Mittwoch vorsorglich evakuiert werden, nachdem ein Baggerfahrer gegen 16.30 Uhr in der Kirchstraße eine Gasleitung beschädigt hatte. Nachdem das Leck repariert worden war, konnten die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort.

Friedrichshafen

Diebstahl aus Transporter - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen eines Diebstahls, nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Baumaschine aus einem Firmentransporter in der Glärnischstraße entwendet hat. Bei der Maschine handelt es sich um einen Asphaltstampfer des Typs BT-60 von der Marke Bomag. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere zwischen 19 Uhr und 9 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Minderjähriger auf Roller gestoppt

Eine Polizeistreife wurde am Mittwoch gegen 22 Uhr auf einen Rollerfahrer in der Ehlersstraße aufmerksam, welcher mit einem abgeklebten Kennzeichen unterwegs war. Der anschließenden Kontrolle entzog sich der Fahrer, indem er flüchtete. Gegen 23.30 Uhr sichtete eine weitere Streife das Gefährt. Der Fahrer versuchte erneut zu flüchten, stellte sich jedoch nach einer kurzen Verfolgungsfahrt den Polizisten. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen 13-jährigen Jungen handelte. Bei der Überprüfung des Rollers stellten die Polizeibeamten technische Veränderungen fest, woraufhin dieser sichergestellt wurde. Den Jungen brachten die Polizisten nach Hause und übergaben ihn seinen Eltern. Die Ermittlungen des Polizeipostens Immenstaad zur Herkunft des Rollers sowie der erforderlichen Pflichtversicherung dauern derzeit an.

Friedrichshafen

Auffahrunfall auf Bundesstraße

Gesamtschaden von etwa 45.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, welcher ein 71-jähriger Wohnmobil-Lenker am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der B 31N mit der Meersburger Straße verursacht hat. Der Mann musste aufgrund der roten Ampel sein Wohnmobil abbremsen. Dies gelang ihm nicht und er fuhr dem Wohnmobil eines vorausfahrenden 27-Jährigen auf. Angaben des 71-Jährigen zufolge habe er mehrmals das Bremspedal betätigt, ohne dass das Fahrzeug reagierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vorausfahrende Wohnmobil auf einen Mercedes aufgeschoben, welcher an der Ampelanlage stand. Durch den Unfall wurde der 27-jährige Fahrer des Wohnmobils und seine Beifahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Feuerwehr war am Unfallort im Einsatz, da zunächst ein Gasaustritt bei einem der Wohnmobile vermutet wurde und die Umgebung daraufhin weitgehend abgesperrt werden musste. Der Verdacht des Gasaustritts bestätigte sich nicht, jedoch mussten ausgelaufene Betriebsstoffe abgebunden werden. Alle drei Fahrzeuge mussten mit einem wirtschaftlichen Totalschaden abgeschleppt werden. Da ein technischer Defekt an der Bremse des auffahrenden Wohnmobils nicht ausgeschlossen werden kann, wurde dies auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Erstellung eines technischen Gutachtens von der Polizei sichergestellt.

Langenargen

Graffiti an Turn- und Festhalle - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen einer Sachbeschädigung, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 5 Uhr und 6 Uhr die Turn- und Festhalle in der Kirchstraße beschmiert hat. Der Unbekannte besprühte die Fassade mit einem neongelben Spray, wobei er bei der Tatausführung mutmaßlich gestört wurde und daher den beabsichtigten Schriftzug nicht vollenden konnte. Ob ein Zusammenhang zu den Schmierereien in der Unteren Seestraße besteht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5357305), ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

