Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto beschädigt

Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen wurde in der Abt-Michler-Straße ein geparkter Pkw zerkratzt. Der bislang nicht bekannte Täter verursachte an der rechten Fahrzeugseite des BMW einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise zur Tat können unter Tel. 0751/803-3333 gemeldet werden.

Weingarten

Leichtfahrzeug angefahren

Einen großflächigen Lackschaden hat ein flüchtiger Unfallverursacher zu verantworten, der am Mittwoch zwischen 10 und 11 Uhr in der Tiefgarage am Löwenplatz ein geparktes Leichtfahrzeug angefahren hat. Im Anschluss flüchtete der Verantwortliche, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden, den er durch den Zusammenstoß an dem Leichtfahrzeug verursacht hat, dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Geisterfahrerin auf B 30 gestoppt

Für eine erhebliche Gefährdung des Verkehrs hat eine 83 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch gegen 12 Uhr gesorgt, die auf der vierspurig ausgebauten B 30 zwischen Ravensburg Nord und Weingarten in falscher Fahrtrichtung unterwegs war. Mehrere Autofahrer mussten Gefahrenbremsungen tätigen oder nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit der Geisterfahrerin, die Richtung Ravensburg fuhr, zu verhindern. Ein geistesgegenwärtiger Lastwagenfahrer sperrte auf Höhe der Ausfahrt zur Straßenmeisterei mit seinem Fahrzeug die Straße. Dies ermöglichte der Seniorin, der wohl bewusstgeworden war, dass sie als Geisterfahrer unterwegs war, zu wenden. Eine Polizeistreife stoppte die Rentnerin letztlich in der Niederbiegener Straße in Weingarten. Der Dame, die wohl einen sehr verwirrten Eindruck gemacht hat, nahmen die Polizisten den Führerschein und brachten sie nach Hause. Sie hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen. In dem Zusammenhang bittet die Polizei Weingarten Personen, die durch die Falschfahrerin gefährdet wurden, sowie den Lkw-Fahrer, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aulendorf

Dieb stiehlt aus Auto

In einem Hofraum in der Rosenstraße hat ein Dieb zwischen Samstag und Mittwoch aus einem geparkten Pkw eine Geldbörse gestohlen. Der Täter durchsuchte das Handschuhfach sowie die Seitenfächer des silbernen Audi Q7 und stieß dabei auf die Geldtasche. Ob der Wagen zum Zeitpunkt der Tat abgeschlossen war oder nicht, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Diebstahls, Hinweise werden unter Tel. 07584/9217-0 erbeten.

Wilhelmsdorf

Vandalen in Rohbau des Wilhelmsdorfer Gymnasiums

Einen vierstelligen Schaden dürften Unbekannte verursacht haben, die zwischen Freitagabend und Mittwoch im Rohbau des Gymnasiums in der Pfrungener Straße gewütet haben. Die Täter drangen in der Zeit in den Rohbau ein und beschmierten im ersten Stock mehrere Wände mit Graffitis. Weiter mischten sie aus den gelagerten Baumaterialien eine Gipsmasse an, schmierten diese auf die Wand und zogen ein Hakenkreuz in die Gipsmasse. Eine verschlossene Werkzeugkiste brachen die Täter mit roher Gewalt auf, stahlen nach bisherigen Erkenntnissen aber nichts. Die Polizei hat Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07584/9217-0 zu melden.

Bad Waldsee

Radfahrerin prallt gegen Pkw

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich eine Fahrradfahrerin zugezogen, die am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Straße "Im Ballenmoos" mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Die 20 Jahre alte Radlerin fuhr vom Kaufmarktparkplatz in die Straße ein und übersah dabei den Opel der 81-Jährigen, der in Richtung Frauenberg fuhr. Bei Zusammenstoß stürzte die 20-Jährige. Sie wurde mit Prellungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von rund 500 Euro.

A96/ Herfatz

Tunnelsperrung aufgrund mutwilliger Auslösung des Brandmelders - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag, kurz nach 3 Uhr, löste ein unbekannter Täter den Brandmeldealarm im Tunnel Herfatz aus. Der Täter, bei dem es sich um einen Mann gehandelt haben soll, der mit seinem Pkw in Richtung Lindau unterwegs war, schlug am Ende des Tunnels grundlos die Scheibe des Alarmknopfes ein und löste die Anlage aus. Dies hatte zur Folge, dass der Tunnel automatisch gesperrt wurde und zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum vermeintlichen Brand ausrückten. Nachdem feststand, dass die Anlage mutwillig und grundlos ausgelöst wurde, setzte die Autobahnmeisterei den Alarm zurück. Von der Sperrung bis zur Freigabe des Verkehrs verging etwa eine Stunde. Die Verkehrspolizei in Kißlegg ermittelt nun wegen Missbrauch von Notrufanlagen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07563/9099-0 entgegen.

Leutkirch

Farbschmierereien an der Grundschule Leutkirch

Bislang unbekannte Täter besprühten am Sonntag die Grundschule im Bereich Oberer Graben. An mehreren Fassaden verursachte die Täter durch die Graffitis einen Schaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Bad Wurzach

Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter hebelten in dem Zeitraum zwischen Dienstag, dem 25.10, vergangenem Montag die Eingangstür eines Baucontainers in der Molpertshauser Straße auf. Aus dem Inneren entwendeten sie Zigaretten und Süßigkeiten. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen des Einbruchs, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07564/2013 erbeten.

Bad Wurzach

Pedelecfahrerin übersehen - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall verletzt worden ist am Mittwochmorgen eine Radfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Pkw. Die 46 Jahre alte Fahrerin des VW Polo befuhr am Mittwochmorgen kurz nach 6.30 Uhr die B465 in Richtung Ravensburg. Beim Abbiegen in die Ravensburger Straße übersah sie die 34-jährige Pedelecfahrerin, welche auf dem dortigen Radweg die Straße überquerte. Das Fahrzeug touchierte die Radfahrerin. Diese verletzte sich durch den Sturz leicht am Knie und wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt. An dem Fahrrad und dem Pkw entstanden jeweils geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell