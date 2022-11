Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte treten Kellerfenster ein

Das Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Friedhofstraße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag von Unbekannten eingetreten worden. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Tat in Zusammenhang mit der Halloween-Nacht steht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Fahrzeug beim Einparken beschädigt und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 14.45 Uhr und 15.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Bleicherstraße einen roten VW California gestreift und sich anschließend nicht um den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro gekümmert. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Unfallverursacher mit einem weißen Wagen, möglicherweise mit einem Transport-Fahrzeug, unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Raubdelikts

Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts haben Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg gegen eine 54-Jährige eingeleitet. Die Frau steht im Verdacht, am Montag kurz vor 11 Uhr den Verkäufer eines Kiosks in der Weingartshofer Straße mit einem Messer bedroht zu haben, um damit die Herausgabe von Geld und Zigaretten zu erzwingen. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam, entwaffneten die Frau und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Aufgrund des psychischen Zustands der 54-Jährigen wurde sie im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Sie gelangt nun wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Weingarten

Kind bremst wegen ausfahrendem Pkw - Unfall

Ein 13-jähriger Junge hat am Sonntag gegen 17 Uhr wegen eines ausfahrenden Pkw-Lenkers mit seinem Pedelec stark abbremsen müssen und ist in der Folge gestürzt. Der Bub war mit seinem Fahrrad in der Kornblumenstraße auf dem dortigen Gehweg in Richtung Keltenstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer parkte mit seinem weißen Renault rückwärts aus einer Parkbucht aus und nahm den Jungen offenbar nicht wahr. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 13-Jährige stark ab und stürzte. Er blieb glücklicherweise unverletzt, an seinem Pedelec entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Pkw-Lenker, der den Sturz möglicherweise nicht mitbekommen hat, setzte seine Fahrt indes fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum dem Fahrer des weißen Renault geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Kißlegg

Gewässer verunreinigt

Ermittlungen wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung hat die Polizei eingeleitet, nachdem am Dienstag ein Fischsterben im Schmidweiher bei Immenried festgestellt worden war. Ein 73-Jähriger steht im Verdacht, am Montag im Bereich des Zulaufs des Weihers Baggerarbeiten durchgeführt zu haben. Mutmaßlich war zu diesem Zeitpunkt eine Hydraulikleitung am Bagger defekt, wodurch das Öl in den Zulauf gelangt sein könnte. Gut ein Dutzend Fische verendeten in dem Gewässer. Da die Tiere allerdings frisch in den Weiher eingesetzt worden waren, ist derzeit noch nicht klar, ob diese aufgrund des verunreinigten Wassers eingegangen sind. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit über 20 Einsatzkräften an und errichtete ein Ölsperre, um eine Ausweitung der Verunreinigung zu verhindern. Spezialisten der Umweltbehörde des Landratsamts Ravensburg waren ebenfalls vor Ort und stellten die Fischkadaver sicher. Die weiteren Ermittlungen der Spezialeinheit Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg dauern derzeit an.

Kißlegg

Unbekannte brechen Schaukasten auf

Ein Schaukasten mit Keramikwerken wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Fürst-Maximilian-Straße von Unbekannten aufgebrochen. In der Folge entwendeten die Täter die Keramik-Gegenstände. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall auf Autobahn

Am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr hat ein 25-jähriger Ford-Fahrer bei einem abgebrochenen Überholvorgang auf der A 96 kurz einen Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro verursacht. Der Mann war auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West unterwegs und wollte den Audi einer 21-Jährigen überholen. Weil jedoch auf der linken Spur Verkehr war, brach er den Vorgang ab und touchierte beim Wiedereinscheren die linke Fahrzeugseite des Audi. Bei der Unfallaufnahme nahm eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Kißlegg Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Wagen stehen lassen musste. Er hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen sowie einer Strafanzeige zu rechnen.

Bad Wurzach

Halloween-Streiche nicht immer harmlos - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 31.10. auf den 1.11. kam es im Bereich Bad Wurzach zu Sachbeschädigungen, einer Beleidigung und Hausfriedensbrüchen. Im Bleichergässle bewarfen Unbekannte ein Auto mit Eiern und traten den Außenspiegel ab. Im Josef-Schmid-Weg in Arnach warfen unbekannte Täter Eier und Tomaten auf ein Haus, wodurch an der Fassade ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Auch in der Berngariusstraße warfen die Vandalen ein Ei gegen ein Haus und warfen eine Mülltonne um. Angaben einer Bewohnerin zufolge könnte eine Jugendgruppe für die Taten verantwortlich sein. Eine Person aus der Gruppe heraus beleidigte die Frau zudem aufs Übelste. Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern erbittet der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013.

