Sigmaringen

Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat sich zwischen Montagabend und Dienstagabend gewaltsam Zugang zu einem Gebäude in der Josefstraße verschafft. Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe des Wohnhauses ein und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigem Stand flüchtete er jedoch ohne Beute. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Polizeieinsatz in der Landeserstaufnahmeeinrichtung

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am vergangenen Abend in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA). Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei vom Sicherheitspersonal alarmiert, nachdem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen ist. Bei dem Vorfall hat ein 25-Jähriger einen anderen 26 Jahre alten Bewohner in der Kantine angegriffen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Aufgrund dessen solidarisierte sich eine Gruppe von mehreren hundert Landsmännern mit dem Opfer, woraufhin die Lage zu eskalieren drohte. Durch das Sicherheitspersonal konnte ein Aufeinandertreffen der Personengruppen verhindert werden. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen derweil den 25-Jährigen Angreifer in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf begab sich die größere Personengruppe vor ein Wohngebäude der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Mehrere Polizeistreifen konnten die Ansammlung auflösen und die Situation vor Ort beruhigen. Der 25-Jährige musste die Nacht in einer Zelle beim Polizeirevier Sigmaringen verbringen und muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Bingen, Hochberg

Schmierereien an Kirche - Zeugenaufruf

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein derzeit unbekannter Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eine Kirche in der Veringer Straße mit gelber Farbe beschmiert hat. Außerdem warf der Unbekannte einen vor der Kirche stehenden Blumenkübel um und riss die darin befindliche Pflanze heraus. Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Täter werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Herbertingen

Körperverletzung im Zug - Polizei sucht Zeugen

Zu einem augenscheinlich betrunkenen Mann, der beinahe auf die Gleise am Bahnhof fällt, wurden Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Montag gegen 19.30 Uhr gerufen. Die Beamten griffen den 19-Jährigen mit mehr als 1,5 Promille und mit einer Gesichtsverletzung auf. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass ihn ein Unbekannter auf einer Zugfahrt zwischen Aulendorf und Herbertingen angegriffen habe. Der genannte Zug soll um 19.06 Uhr in Aulendorf abgefahren sein. Der unbekannte Tatverdächtige soll etwa 17 Jahr alt und 1,70m-1,75m groß sein. Er soll mit einer schwarzen Jacke, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Außerdem habe er ein europäisches Erscheinungsbild und an dem Abend auffällig weiße Kontaktlinsen getragen. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzungen des Mannes und brachte ihn zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Etwaige Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Brandlegung auf Firmengelände - Zeugenaufruf

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Brandlegung, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag zwei mit Fliesen bestückte Paletten auf einem Firmengelände in der Hans-Ruck-Straße angezündet hat. Die brennende Plastikverpackung der Paletten konnte vom Firmeninhaber rasch selbst gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere um 15.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

