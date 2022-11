Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu schwerem Verkehrsunfall am 01.11.22 zwischen Bad Saulgau und Bolstern.

Bad Saulgau (ots)

Pkw überschlägt sich mehrmals - Fahrer wird schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am frühen Sonntagmorgen zwischen Bad Saulgau und Bolstern. Kurz nach 02.00 Uhr befuhr der 20jährige Lenker eines BMW die L 280 von Bad Saulgau in Richtung Bolstern. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß im Straßengraben wuchtig gegen eine Dole. Im Anschluss daran überschlug er sich mehrfach. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Spreizgerät aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde schwer verletzt und anschließend ins Klinikum nach Sigmaringen verbracht. Noch vor seinem Abtransport gab er gegenüber den Einsatzkräften wahrheitswidrig an, es seien noch andere Personen mit im Fahrzeug gewesen. Dies löste eine weiträumige Suche mittels Drohne und Polizeihubschrauber im Bereich der Unfallstelle aus. Beteiligt waren an der Suche auch die Feuerwehr Bad Saulgau mit Abteilungen aus Bogenweiler und Friedberg. Hier waren neben dem Rettungsdienst über 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Bei weiteren Ermittlungen an den Wohnanschriften der angeblichen Fahrzeuginsassen konnten diese alle wohlbehalten angetroffen werden. Keine der Personen war zum Unfallzeitpunkt mit im Fahrzeug. Das Verursacherfahrzeug wurde total beschädigt und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass der Unfallverursacher unter Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung stand, wurde ihm auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer Verkehrsstraftat ermittelt.

