Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Lkw verursacht Unfall und flüchtet

Ein noch unbekannter Fahrer eines Lkw mit Anhänger verursachte im Tatzeitraum Sonntag 14:00 Uhr bis Montag 06:45 Uhr einen Verkehrsunfall in der "Obere Bergenstraße" in Herbertingen und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer fuhr mit seinem Gespann auf Höhe Gebäude Nummer 10 rückwärts und touchierte mit seiner hinteren Stoßstange einen Metallzaun. Durch die Kollision wurde der Zaun stark beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. In ca. 200 Meter Entfernung von der Unfallstelle konnte noch ein größeres Zaunelement aufgefunden werden, welches der Anhänger zunächst mitschleifte und dann verlor. An der Unfallstelle konnte ein Rücklicht eines Lkw-Anhängers der Marke Krone aufgefunden werden. Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Tel.: 07581/4820

Bad Saulgau

Polizei sucht Zeugen zu körperlicher Auseinandersetzung

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 00:00 Uhr in bzw. vor einer Gaststätte in der Lindenstraße in Bad Saulgau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei deren konkrete Beteiligung sowie der Tathergang bislang größtenteils unklar sind. Ersten Ermittlungen zufolge führte einer der Tatverdächtigen ein Messer mit sich, setzte dieses jedoch nicht ein. Zur Klärung des Geschehens werden Zeugen und evtl. auch Geschädigte gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Tel.: 07581/4820

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell