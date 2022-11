Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Jugendliche randalieren

Am Montagabend, gegen 21:25 Uhr, kam es in der Bodelschwinghstraße in Friedrichshafen zu einem polizeilichen Einsatz, da ca. 20 Jugendliche die Anwohner durch Lärmbelästigungen, Eierwerfen und Brandlegungen terrorisierten. Die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten wurden zunächst ebenfalls mit Eiern und Steinen beworfen, zudem wurde eine Matratze und eine Mülltonne in Brand gesetzt. Um sich der Personalienfeststellung durch die Polizei zu entziehen, flüchteten die teilweise vermummten Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Trotzdem konnten die Personalien einiger Beteiligter festgestellt werden. Die kleineren Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht, der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Friedrichshafen

Trunkenheit im Verkehr

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen stellten am Dienstagnacht, gegen 03:35 Uhr, in der Ehlerstraße eine Person fest, die neben einem Roller auf der Straße lag und zunächst nicht mehr ansprechbar war. Nach mehrfachem Ansprechen erwachte der 37-jährige Mann und gab an, dass er mit seinem Roller unterwegs gewesen sei. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Person bei dem Sturz verletzte, wurde zunächst ein Rettungswagen zur Unfallstelle hinzugerufen. Bei der anschließenden Untersuchung konnten keine Verletzungen festgestellt werden, jedoch bemerkten die vor Ort befindlichen Polizisten bei dem Verunfallten eine deutliche Alkoholbeeinflussung von über zwei Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Fahrer an und untersagten im Anschluss die Weiterfahrt. Der 37-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug auf dem OBI-Parkplatz beim Bodenseecenter. Ein 26-Jähriger parkte dort seinen schwarzen Audi am Montagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen an der vorderen rechten Seite der Stoßstange fest. Der Schaden, der nicht von einem Unfall stammen dürfte, beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen. Tel.: 07541/7010

